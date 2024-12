Le Yoseikan Budo Chalonnais a tenu son assemblée générale

L'assemblée générale du club Yoseikan budo chalonnais s 'est déroulée ce vendredi à la maison des associations Jean Zay. Le président Nguyen Quang Thieu ainsi que tous les membres du bureau étaient présents,

Secrétaire Patrick BEAUBERNARD

Vice Président : Bernard PETEUIL

Adjoint au Maire chargé des sport: Pierre CARLOT

Président: NGUYEN Quang Thieu

Trésorier: Franck BERGER

Secrétaire Adjoint :Grégory CHÂTEAUX



Malgré l'augmentation du nombre de licenciés au Club, le bureau n'a pu que constater une faible affluence lors de cette assemblée.

A l'ordre du jour :



Rapport moral du président et bilan pour la saison 2023/2024 .

Rapport d'activités sportives 2023/2024 sur les compétitions du Championnat de France ,du championnat de Bourgogne et du championnat Inter-départemental qui était présent à ces compétitions

Le club compte actuellement 60 licenciés



Comme chaque année, sous la direction de bernard PETEUIL 5 è Dan responsable régional et fédéral au passage de grade s'est déroulé au dojo de GERGY en juin dernier le passage de grade 1er et 2ème Dan.



Le club s'est félicité de compter dans l'effectif un 1 er Dan Karaté Yoseikan budo obtenu par Grégory CHÂTEAUX, secrétaire adjoint au club, remercié pour son assiduité dans la discipline et aussi pour sa participation active au fonctionnement du bureau et à la vie du club.



Des stages de perfectionnement en armes (sabre ,nunchaku,tonfa etc..) sous la direction de Auguste Torregrossa membre également du jury du passage de grade et arbitre national sont dans l'agenda 2024/2025.

Pierre CARLOT, adjoint au maire en charge des sports, s'est dit très satisfait du bilan et de la bonne gestion comptable ainsi que de la progression du nombre de licenciés. Il a encouragé le club à développer en communication afin d'avoir une meilleure visibilité autour du bassin chalonnais.

Des projets sportifs pour 2026 sont à l'étude avec une salle d'évolution ou dojo afin de permettre aux clubs d'arts martiaux d'évoluer à l'avenir.



L'ensemble du bureau est inchangé et le président NGUYEN est reconduit pour la saison 2024/2025.





Le YOSEIKAN BUDO peut se pratiquer à partir de l'âge de 6 ans et les inscriptions sont toujours ouvertes

Vous pouvez vous rendre tous les mercredis à partir de 18h30 au gymnase ST LAURENT ou une permanence administrative est ouverte en présence de Bernard PETEUIL

N'hésitez pas à venir faire un essai gratuit

A tous nos licenciés, petit et grand, n'oubliez pas le 14 Décembre avec l' ARBRE DE NOËL