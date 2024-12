Belle fréquentation à la Nuit de l'Orientation

Une initiative du réseau des CCI qui vise à découvrir les métiers aux jeunes et aux adultes en évolution professionnelle. Retour en images avec Info Chalon.

La Nuit de l'Orientation s'inscrivait dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Education Nationale et les régions de France, et faisait partie du Mois de la découverte des métiers qui se déroulait du 6 novembre au 7 décembre 2024.

Cet événement unique et original permettait aux collégiens, lycéens, étudiants, aux adultes en évolution professionnelle de réfléchir à leur orientation de manière concrète, notamment en rencontrant des professionnels venus échanger avec eux et parler librement de leur parcours et de leur métier.

Dans ce cadre-là, la CCI Côte-d'Or - Saône-et-Loire a décidé d'organiser la 2ème édition de La Nuit de l'Orientation, dans ses locaux à Chalon-sur-Saône, le vendredi 29 novembre 2024, de 17 heures à 21 heures. Cette soirée a permis aux visiteurs de se pencher sur leur avenir et de découvrir des perspectives concrètes vers des voies professionnelles présentant de réels débouchés.

Cette année, la CCI proposait aux visiteurs de participer aux défis de l'orientation pour jalonner leur parcours. Les règles du jeu étaient simples : rencontrer des professionnels dans 5 salles «speed dating métiers», affronter les maîtres du jeu de ces salles, récolter un mot-indice qui sera donné par le maître du jeu. Avec 5 mots-indices, 1 cadeau est à récupérer dans la salle des coffres.

Ces mots-indices étaient tous des compétences comportementales, ces fameuses «soft skills» devenues aujourd'hui un élément essentiel pour réussir en entreprise et s'adapter à un monde professionnel en perpétuelle mutation.

