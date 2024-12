Vote de la motion de censure : "oui, j’assume de protéger les Saône-et-Loiriens contre la politique de Macron !"

Le député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire, Aurélien Dutremble a signé le 2 décembre 2024 avec 139 de ses collègues la motion de censure déposée par le groupe Rassemblement National et ses alliés de l’Union des droites pour la République d’Eric Ciotti.



Ce mercredi 4 décembre, lors du vote, il a naturellement voté la censure du gouvernement de Michel Barnier.



« J’assume d’avoir voté aujourd’hui la motion de censure. J’ai fait mon devoir pour protéger nos compatriotes. En m’élisant parlementaire, les Saône-et-Loiriens avaient été clairs, ils ne voulaient plus de la politique d’Emmanuel Macron. Aucun Français ne pouvait accepter en l’état le budget toxique de Michel Barnier qui alourdit à la fois les impôts et les taxes de 40 milliards d’euros, refuse d’indexer les pensions de retraites sur l’inflation et abaisse le budget réservé aux agriculteurs de 13%. La démission à venir du gouvernement va permettre de reprendre la discussion budgétaire et il y aura bien un budget pour la France en 2025. Une fois encore, nous l’avons démontré dans l’hémicycle, seul le Rassemblement National défend l’intérêt supérieur des Français. »



Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire