AVIS DE DECES - Madame Paulette LAUVERNIER née BRUN

CHÂTENOY-EN-BRESSE - CHALON-SUR-SAÔNE - BANEINS (01) - OSLON



Jacky et Michelle Lauvernier,

Jocelyne et Gilles Guichard,

Jean-Pierre et Jacqueline Lauvernier,

Dominique et Jean-Paul Flamand,

Daniel et Marie-Madeleine Lauvernier,

ses enfants :

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

son arrière-arrière-petit-fils ;

André Bert, son beau-frère :

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette LAUVERNIER

née BRUN

survenu le 4 décembre 2024,

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 7 décembre,

à 11 heures, en l'église de

Saint-Marcel.

Fleurs naturelles seulement.

Paulette repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Saint-Germain-du-Plain pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Louis

son époux,

décédé le 31 janvier 1992.