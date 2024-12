AVIS DE DECE - Madame Monique LEBEAULT née BIENFAIT

RULLY - CHALON-SUR-SAÔNE



Pierre et Brigitte LEBEAULT,

Annick LEBEAULT,

son fils et ses belles-filles ;

Stéphanie, Arnaud, Lucie,

Raphaël, François,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses 7 arrière-petits-enfants ;

son arrière-arrière-petite-fille ;

Denise BIENFAIT, sa belle-sœur ;

ainsi que les familles LEBEAULT, BIENFAIT, BODIMBOURG,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique LEBEAULT

née BIENFAIT

survenu le 02 décembre à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 9 décembre 2024 à 15 heures en l'église de Rully.

Condoléances sur registre.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir

Gérard

son fils, décédé en 2020

Michel

son époux, décédé en 1989.

Et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.