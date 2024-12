L'hôtel d'agglomération du Grand Chalon en route vers son autonomie énergétique

Panneaux solaire sur la toiture et ombrières sur le parking... l'hôtel d'agglomération du Grand Chalon est en route vers son autonomie énergétique.

Ce sont 300 000 euros investis sur la toiture de l'hôtel d'agglomération et sur les ombrières, a précisé Elisabeth Vitton, Vice-Présidente du Grand Chalon, en charge de l'habitat et de l'énergie. Un investissement qui se traduit par 84 panneaux photovoltaïque en toiture pour une surface de 164 m2 et quatre ombrières sur le parking pour une surface de production de 374 m2.

C'est l'entreprise Planète + qui a été mandatée par le Grand Chalon pour le traitement du dossier, avec les accords préalables de la MAIF, de la SNCF pour les questions de réverbération et de l'Architecte des Bâtiments de France. La production d'énergie permettra une économie substantielle de fonctionnement pour l'hôtel de l'agglomération de l'ordre de 12000 euros, auxquels viennent s'ajouter 6800 euros/an liés à la vente de la production non auto-consommée.

D'autres investissements du jour sur des bâtiments du Grand Chalon sont à l'étude, dans la droite ligne de la décarbonation des coûts de fonctionnement de l'intercommunalité.

Laurent Guillaumé