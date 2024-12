JUDO CLUB CHALONNAIS - Razzia des minimes sur le championnat départemental !

Le groupe des minimes du Judo Club Chalonnais a fait bonne impression et chacun des judokas aligné a pu montrer de belles qualités combatives avec à la clé 17 médailles remportées !

7 titres, 4 vices champions et 6 médailles de bronze avec certaines catégories dominés par les chalonnais , comme en -38kg -46kg et +73kg avec 2 chalonnais sur le podium ainsi qu’un beau triplé dans la catégories des -42kg.Le groupe a su se montrer conquérant ce qui fait la fierté des coachs, Yann DU CLOSEL, Laurent RELTIEN et Fred MAZUE.

Une première étape en vue du championnat de Bourgogne Franche Comté prévu en Février.



Champions de Saône et Loire :

Nola BARRILLON -52kg,

Eireen DUHAMEL TOULEMONT -70kg

Maxence MEYER -34

Kenzi BOUAICHA -38

Arthur MONTCHANIN-42

Roméo BOGGIO -46

Aymen EL GDAH +73



Vices Champions :

Luna LEMAIRE -36

Nathael MICHON -42

Nicolas MASSE -66

Yacine NAGARA +73



Médaillés de Bronze :

Clémentine KEUFFER -40

Axel RAVENET -38

Noah CRETIN -42

Malo BRIANTI RAYMOND -46

Kenan EL HAFA -60

Hugo RENAUD -66



Et les 7èmes places de Abdel Aly MORH (-46), Nathan MEYER (-50) et Ayman LATRECHE (-66)