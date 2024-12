Animé par Gospel Chalon, le concert de Noël du Rotary Chalon Saint-Vincent, c’est ce samedi 14 décembre en l’église de Fontaines

Chaque année, à l’approche de Noël, le rotary-club Chalon Saint-Vincent organise un concert… Et, comme Noël est par excellence la fête des enfants, au profit des enfants malades et hospitalisés de Chalon et du Grand Chalon.

Le concert 2024 aura lieu ce samedi 14 décembre, à partir de 20 heures, en l’église Saint-Just de Fontaines et sera animé par le chœur Gospel Chalon, placé sous la direction de Sébastien Vaivrand.

Fondé en 2011, Gospel Chalon s’est fait rapidement une place parmi les chœurs les plus renommés de la région et, déjà invité l’an passé par le club service chalonnais, il proposera à nouveau quelques-uns des plus grands classiques du gospel et du negro spiritual.

On peut réserver sa place

Il reste encore des places pour ce concert à ne pas manquer. Le prix du billet est fixé à 16 €. Une billetterie est ouverte à l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon, situé 4 place du Port-Villiers à Chalon, du mardi au samedi de 9h 30 à 12h 30 et de 14h à 17h 30 (tél : 03.85.48.37.97.). On peut aussi réserver en ligne en cliquant sur le lien suivant :

https://www.achalon.com/a-voir-a-faire/manifestations-et-spectacles/concert-de-noel-gospel-5183038

L’accueil d’un chien d’assistance judiciaire

En venant le 14 décembre prochain à Fontaines, non seulement vous passerez un excellent moment musical mais vous participerez aussi au soutien d’un beau projet : l’accueil d’un chien d’assistance judiciaire à l’Unité d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED) du centre hospitalier William Morey de Chalon. Structure ayant pour vocation à accueillir les mineurs victimes de tous types d’agression, abus, corruption, pornographie, maltraitance, lesquels bénéficient de la mise en place d’un parcours de soins adapté à leurs besoins, tout en permettant les démarches judiciaires.

Gabriel-Henri THEULOT