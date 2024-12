TotalEnergies Bourgogne-Franche-Comté en soutien au club de rugby de Givry-Cheilly

Pour Vincent GAFFARD, Directeur régional TotalEnergies Bourgogne-Franche-Comté, «TotalEnergies est un partenaire de longue date du rugby et je suis très heureux d’être parmi vous ce soir pour récompenser le rugby amateur, celui qui fait vivre nos territoires. Les valeurs de ce sport et son lien de proximité avec les territoires nous rassemblent dans un même esprit de partage. Car TotalEnergies est également ancré dans les territoires avec ses 3 500 stations-service, ses 20 000 bornes de recharge électrique ou ses 6 millions de clients électricité et gaz. Au total, 90 équipes masculines et féminines partout en France, dont la vôtre, fruit de l’entente Givry-Cheilly, sont récompensées dans le cadre de ce Challenge rugby amateur organisé par TotalEnergies et Midi Olympique. Cette dotation récompense votre parcours la saison dernière et votre large victoire en finale R3. Encore bravo ! »

Des propos sur lesquels, Christophe HANNECART, Président du club de Givry, et Jérôme GIRARDON, Pésident du club de Cheilly-lès-Maranges n'ont pu que se féliciter, « un grand merci à TotalEnergies pour cette dotation qui fait du bien et dont nous ferons bon usage. Nous jouerons avec les maillots dès ce dimanche puisque nous entamons la phase retour avec la réception d’Auxonne. Et avec ces maillots, on va y arriver ! C’est l’occasion aussi de remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour notre entente, les entraîneurs en premier lieu, mais aussi toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent.

Nous avons créé cette entente en 2017 car nous étions tous les deux en manque d’effectif et nous ne pouvions pas finir la saison. Depuis, nous avons obtenu de bons résultats, c’est une entente réussie ! »

Jean LANNI, Maire de Givry a tenu à remercier chaleureusement ce nouveau partenaire de poids dans l'essor sportif de ce club majeur de la commune, « un grand remerciement à TotalEnergies pour cette récompense, c’est un soutien important à l’entente. Je souhaite aussi saluer la très bonne ambiance qui règne ici lors des matchs ».

"Un rôle des partenaires à ne jamais oublier" pour Sébastien Martin, Président du Grand Chalon , "merci d’avoir organisé cette réception pour remercier TotalEnergies, car il ne faut jamais oublier le rôle que jouent les partenaires privés dans le fonctionnement de nos clubs, aux côtés des collectivités. Très souvent, le premier partenaire du sport dans notre pays, ce sont des entreprises sont les premières partenaires qui décident souvent de s’engager par passion. Nous avons près de 700 licenciés sur le Grand Chalon, c’est dire s’il y a une vraie dynamique autour de ce sport dans notre territoire. Je souhaite aussi saluer cette entente qui fonctionne bien. Bravo d’avoir eu le courage de vous regrouper pour se reconstruire, se réinventer et aujourd’hui, les résultats sont là ! »



Marc LABULLE, Maire de Cheilly-lès-Maranges, était excusé, après le décès de Jacques Roche. Le Président du club de Cheilly a rendu un hommage appuyé durant cette remise de dotation.