Grosse affluence de visiteurs au marché de Noël organisé par "Fontaines Echanges".

Pour cette 4e édition du marché de Noël organisée par "Fontaines Echanges", la salle Saint Hilaire était bondée dès le matin. En effet les organisateurs ont totalisé plus de 550 entrées sur la journée. A noter que l’entrée était gratuite, les tickets ne servaient que pour participer à la tombola et à comptabiliser les visiteurs.

Chacun a pu déguster les produits locaux proposés par des producteurs ou simplement les acheter. Des produits de qualité pour un bon repas, de l’entrée avec le foie gras de la Ferme au Trait, les escargots de l’Escarg’Holala, les produits italiens proposés par Fontaines Echanges, pour finir avec le miel d’Apis Mellifera ou de la miellerie des Bidaudes, les brioches aux pralines de la Romance Patisserie, les fruits de Tom La Pomme…

Pour ceux et celles qui souhaitaient simplement acquérir un objet, une création particulière pour offrir ou juste pour soi, ils avaient le choix entre bijoux fantaisies, réalisations en tricot, bougies végétales, céramiques…

Madame le maire Nelly Meunier-Chanut est venue saluer les exposants et les organisateurs. Elle a fait une petite halte au stand des produits italiens venus directement de Paciano ville jumelée avec Fontaines, stand tenu par les membres de Fontaines Echanges et son président Patrice Gaspari.

Le marché a aussi reçu la visite des élus et membres d’autres associations fontenoises sans oublier un visiteur très important, tout de rouge vêtu, auquel les enfants ont remis leur lettre, le bien nommé Père Noël.

Patrice Gaspari, président de Fontaines-Echanges, et les membres de l’association ne peuvent qu’être satisfaits de la réussite de cette journée préparative aux fêtes de Noël. Patrice en compagnie de sa soeur avait le sourire.

Patrice Gaspari : « Le marché de Noël de Fontaines-Échanges vient de refermer ses portes sur une 4e édition qui nous a apporté de nombreuses satisfactions.

Plus de 550 adultes (enfants et exposants non comptabilisés) ont fréquenté notre salon ce samedi 30 novembre entre 10h et 18h. Compte tenu de l’ambiance sociale générale souvent morose, nous sommes très fiers de la confiance témoignée par nos visiteurs. L’immense majorité des avis exprime sa satisfaction sur l’organisation, l’ambiance et les résultats obtenus dans un événement qui, somme toute, demeure relativement local. Après avoir exprimé ma reconnaissance aux services de la municipalité de Fontaines et à toute l’équipe communale qui nous permettent d’utiliser les infrastructures dans les conditions les plus favorables, je veux immédiatement remercier les bénévoles de l’association de Fontaines-Échanges qui, sans aucun autre objectif d’intérêt particulier, donnent régulièrement une partie de leur temps, leur énergie et leur bonne humeur pour que de tels événement soient profitables et appréciés par le plus grand nombre. Et le nombre de visiteurs est bien la preuve que l’engagement bénévole de l’association répond à une attente de la population… »

Fontaines Echanges prépare d’autres évènements pour 2025 dont le marché italien et le prochain marché de Noël.

