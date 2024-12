Le Festival des Nuits Bressanes n'aura pas lieu en 2025

Communiqué de presse

Festival les Nuits Bressanes



C’est avec beaucoup de regrets que nous avons pris la difficile décision de ne pas programmer les Nuits Bressanes en juillet 2025.

La conjoncture actuelle nous paraît trop incertaine et l’annulation d’une des soirées de l’édition 2024 nous invite à la prudence, afin de ne pas mettre en péril le festival.

Enfin, établir une programmation cohérente avec 2 soirées consécutives accueillant plus de 8 000 personnes et avec des tarifs restant attractifs s’est avéré juste impossible cette année.

Mais soyez certains que nous travaillons déjà sur celle de 2026.

Voilà pourquoi nous préférons faire une pause l’été prochain, afin de vous proposer une édition à la hauteur de ce que nous avons construit tous ensemble, grâce à vous toutes et tous, depuis 2012.

Nous nous retrouverons, en attendant, pour la deuxième édition des Nuits Jurassiennes, les petites sœurs des Nuits Bressanes, en hiver 2025.



L’équipe des Nuits Bressanes et des Nuits Jurassiennes

Photo Info-chalon.com