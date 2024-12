AVIS DE DECES - Monsieur Gabriel BERNARD

SAINT-MARCEL



Anne-Marie, son épouse ;

Nathalie et Franck, Valérie, Eric et Marie, Melvina et Jean-François, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et leurs conjoints,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel BERNARD

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 3 décembre 2024,

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 10 décembre 2024, à 11h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons en faveur

« de la ligue contre le cancer » sera mise à disposition le jour de la cérémonie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.