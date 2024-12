AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Philippe ZANOTTO

CHAGNY



Michel et Anne-Marie ZANOTTO, son frère et sa belle-sœur,

Raphaël, Lucie, son neveu et sa nièce ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Philippe ZANOTTO

survenu le 4 décembre 2024 à l'âge de 59 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 10 décembre 2024 à 10h30 en l'église de Chagny.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.