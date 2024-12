Beau succès du Marché de Noël 2024 de Saint Rémy organisé par le Comité de Jumelage.

Ce Dimanche 01 décembre 2024, plus de 50 exposants étaient installés dans la salle et le patio de l’Espace Brassens pour le marché de Noël.

Préparer ses achats de cadeaux de Noël n’est pas toujours chose facile, c’est le moment opportun avec les marchés de Noël pour faire quelques emplettes de produits ou objets confectionnés artisanalement.

Ce dimanche 01 décembre, Sébastien Martin, président du comité de jumelage de St Rémy avec Ottweiler en Allemagne, a ouvert officiellement le marché de Noël en présence de Florence Plissonnier maire de la commune, de Sébastien Martin président du Grand Chalon, du député Arnaud Sanvert, des élus, de membres des associations San rémoises, des exposants.

Dans son discours, il n’a pas manqué de remercier la municipalité et les artisans, créateurs, … et il a rappelé l’importance de ce marché, tant sur le plan du commerce local que sur le plan humain par le nombre d’exposants présents ce dimanche. « Cela fait 42 ans de jumelage, de partage, d’échanges d’une année sur l’autre avec nos amis allemands. Il faut garder les valeurs d’échanges internationales. je remercie d’ailleurs le président de l’Harmonie Laurent Bonnin de sa présence… ». Il a aussi remercié Sébastien Martin président du Grand Chalon et le député Arnaud Sanvert de leur présence.

Il a passé la parole à madame le maire : « Ce marché est encore un vrai succès, le choix est très varié, je vous dis bravo pour l’organisation, il y a beaucoup de monde dans les allées… »

Le président du Grand Chalon et le député ont dit quelques mots sur cet évènement et leur satisfaction de voir autant de visiteurs.

Les exposants :

Dans le hall, une jeune débutante Stacy venue du Jura vendre ses "Têtes de Noël" au chocolat au lait, coco noir, zébra ; un vigneron du Beaujolais avec son vin pressuré à l’ancienne ; du miel produit localement ; l’Amicale du don de sang de St Rémy ; …

On pouvait noter aussi la présence des élèves du "club AFRIQUE" du collège de St Rémy qui vendaient des pâtisseries et divers objets africains au profit de l’association "APPUIS" qui œuvre pour les enfants orphelins du Niger.

Au détour des allées, les visiteurs ont pu découvrir les stands de vente d’objets de décoration, le stand de Toujours Femme, les stands de tableaux et peintures, de confection de sacs, de chapeaux et tout une panoplie de créations plus belles les unes que les autres.

Florence Plissonnier maire de la ville et les élus lors de leur passage vers les exposants ont retrouvé des habitués des marchés comme Sabine Demouron et ses bougies, Lydie Philippon de "Chapeauélé-gants", Valérie Villeboeuf et ses sacs en tissus et bien d’autres…

Plus de 50 exposants présents à ce marché de Noël, il y en avait pour tous les goûts, toutes les bourses, pour les grands comme pour les petits, pour les gourmands, les passionnés d’arts.

Pour ne pas oublier, en ces périodes de fêtes, celles et ceux qui vivent des moments difficiles avec la maladie et qui ont besoin d'aide, l'association "Toujours Femme" était présente ce dimanche 01 décembre.

Une belle réussite encore cette année pour le comité de jumelage, son président et l’ensemble de ses membres qui se sont démenés pour satisfaire les visiteurs par le choix et la qualité des produits présentés par les producteurs et créateurs locaux.

C.Cléaux