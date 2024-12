Festival de la Gestion au Lycée Mathias : Un évènement à ne pas manquer !

Le troisième Festival de la Gestion, organisé par les étudiants en troisième année du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) accompagnés de leurs enseignants, s’est tenu au lycée Mathias à Chalon-sur-Saône le 3 décembre 2024.

Les festivités ont débuté par une animation sous forme de Quizz réalisée avec les étudiants de troisième année afin de présenter la filière et de faire découvrir le monde de la comptabilité aux élèves de Terminale.

Pendant ce temps, les étudiants de première année ont fait connaissance avec leur parrain de promotion, l’Expert Comptable et ancien étudiant de DCG au lycée Mathias, Pierrick Monat, et les étudiants de deuxième année ont retrouvé leur marraine de promotion, l’Expert Comptable Séverine Prost, pour un temps d’échange.

L’après midi s’est, ensuite, poursuivie par une conférence sur le sujet de “la Finance durable” grâce à l’intervention de :

M. Nicolas Baelen, Maître de conférence en Sciences de Gestion à l’IAE de Dijon ;

M. Arnaud Loiseau, Responsable du développement de l’expertise chez La Banque Postale Asset Management.



Les échanges ont fourni aux étudiants un éclairage sur l’impact des investissements socialement responsables (ISR) en mettant en valeur les attentes éthiques, sociales, et économiques des actionnaires qui, auparavant, ne recherchaient que la rentabilité de leurs titres.

La journée s’est clôturée par les traditionnelles cérémonies : le parrainage de la nouvelle promotion puis, de façon plus festive : la remise des diplômes aux lauréats 2024 avec tapis rouge et musique. Le cocktail qui a suivi, dans une ambiance conviviale, a été apprécié pour entretenir les liens entre professionnels, étudiants, enseignants et parents.

Les lauréats du DCG, qui ont reçu du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables et du Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes une gratification sont cette année 2024 :

Roxanne Allard, Léo Auclair-Narjolet, Jules Bouron, Richard Cortet, Antoine Dannaud, Baptiste Dubuit, Olivia Gaillardin, Camille Joly, Erwan Marchand, Gabriel Michel, Romain Simon, Théo Slomiany, Adeline Travers, Sankara Vodounou.

L'occasion de remercier chaleureusement Amélie DESCHAUMES, représentante de l’Ordre régional des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté et Philippe FERNANDES représentant de la compagnie régionale des commissaires aux comptes BESANÇON-DIJON ainsi que Alban Georges, Proviseur du lycée Mathias, sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu.