AVIS DE DECES - Monsieur Raymond DEMONTFAUCON

SAINT-VALLERIN - MONTCEAU-LES-MINES - MONTALVIN (77)



Jean-Bernard et Dominique Save,

ses neveux ;

Jennifer et Norman,

ses petits-neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Raymond DEMONTFAUCON

Ancien combattant de la guerre d'Algérie

survenu dans sa 92e année.

Ses obsèques religieuses se dérouleront le jeudi 12 décembre 2024 à 15h30 en l'église de Buxy, suivies de l'inhumation au cimetière de Jully-lès-Buxy.

La famille rappelle à votre souvenir sa sœur,

Denise SAVE

décédée le 1er septembre 2024 ;

son frère,

Jean-Michel DEMONTFAUCON

décédé le 21 décembre 2011.



Et remercie le personnel soignant de l'EHPAD Terres de Diane à Saint-Rémy et plus particulièrement l'unité USLD ainsi que le Dr DUBAND.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.