AVIS DE DECES - Monsieur Philippe PERRET

CHALON-SUR-SAÔNE - PLOTTES



« Tu nous as quitté bien trop tôt nous laissant tous dans une immense peine »

Josiane, Guy, ses parents ;

Alain, Olivier, Florence,

ses frères et sœur ;

Elisabeth, Patricia, Frank,

belle-sœur et beaux-frères ;

oncles et tantes ;

cousins, cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe PERRET

survenu le 6 décembre 2024, dans sa 59e année.

Nous remercions le personnel du foyer ADOMA et son directeur, son curateur et les infirmières pour leur grand dévouement.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 12 décembre 2024, à 15 heures, en l'église de Plottes.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.