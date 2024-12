IDEE DECO - A défaut de houx, décorez vos tables de fin d'année avec du fragon

Eu égard aux services qu'il rendit à la Sainte Famille en la dérobant aux regards des soldats du roi Hérode lancés à sa poursuite durant la fuite d'Égypte, le houx est devenu la plante des décorations de Noël par excellence. Mais ses feuilles vert foncé et ses petites baies, d'un rouge étincelant, ne sont pas un apanage. Le fragon, dans un style étonnamment proche, permet lui aussi de décorer la table lors des grandes occasions.



MIEUX QU'UN PIS-ALLER

La nature étant bien faite, elle a mis à la disposition des jardiniers mal lotis un remplaçant de luxe : le fragon (Ruscus aculeatus). À première vue, ce petit arbrisseau n'a rien en commun avec le houx, si ce n'est le feuillage, comme lui vert foncé, coriace, luisant et… piquant. Discrètes et bien cachées, les fleurs sont, avouons-le, peu visibles, alors qu'elles sont joliment irisées de tons pastel. Tant pis, attendons l'automne qu'elles se transforment en drupes rouges pour pouvoir enfin s'extasier. Car alors, oui, la ressemblance avec le houx devient frappante.



PETIT MAIS COSTAUD

Comme le houx, le fragon apprécie l'ombre, partielle ou totale, ce qui lui permet d'occuper des emplacements souvent difficiles à végétaliser. De croissance lente, pas plus haut d'un mètre à maturité, il est en revanche capable d'endurer les pires sécheresses, les plus funestes canicules et les sols les plus ingrats, tant calcaires que compacts. C'est que le bougre est originaire du pourtour méditerranéen. S'il ne craint pas la chaleur, ce n'est pas pour autant un frileux puisque sa rusticité frôle les -20 °C.



ENCORE UNE HISTOIRE DE GENRE

Mais attention, comme le houx, le fragon est une plante dioïque, qui se divise donc en individus mâles et femelles. Si les premiers sont nécessaires à la fécondation des fleurs des seconds, seuls les pieds femelles portent des fruits. Au moment de l'achat, c'est un détail à ne pas négliger si l'on veut utiliser ses rameaux pour en faire des décorations. Étant donné que le sexe n'est pas toujours indiqué sur les étiquettes, le plus sûr est d'acheter un fragon portant ses fruits, en automne ou en hiver.



UN SACRÉ RÔLE À JOUER

Ses teintes sombres et son aspect sauvage font du fragon une excellente trame de fond dans l'arrière des massifs ombragés, prompt à mettre en valeur des fleurs plus colorées de premier et de second plans. De plus, sa grande frugalité et l'absence totale d'entretien siéent bien aux arrière-plans difficilement accessibles.



DES PÉTIOLES EN GUISE DE FEUILLAGE

Les feuilles du fragon sont en réalité des cladodes, c'est-à-dire des pétioles aplatis. À ce titre, et c'est d'ailleurs assez étonnant à observer, les fleurs poussent directement sur le revers de ces pseudo-feuilles.



Benoit Charbonneau