Fête de Noël à Saint-Marcel : le retour en images avec Info-Chalon

Dès 14h30, les portes de la salle Jarreau se sont ouvertes pour le plus grand plaisir des familles venues en très grand nombre découvrir, pour la première fois à Saint-Marcel, un marché composé d’artisans créateurs.

Au total, ils sont 24 à avoir eu l’opportunité d’exposer leurs œuvres et produits. Et les propositions étaient nombreuses : dégustation de vin, objets déco, confiseries aux saveurs délicates, bijoux, savons, bougies… il y en avait pour tous les goûts, et tous les âges !

Les associations locales ont-elles aussi apporter leur contribution pour rendre ce moment privilégié encore plus festif.

Aussi, 9 d’entres elles s’étaient organisées pour proposer des douceurs sucrées (gaufres, bretzels, sablés, confiseries, chocolat chaud), salées (frites et paninis), ainsi que les traditionnels vin chaud et bières de Noël.

En ce qui concerne l’animation, l’association Mieux Vivre a proposé un stand de jeux traditionnels et de casse-boîte.

L’Union Musicale a offert un concert qui a su captiver le public, et le Père Noël a fait une entrée originale… en 2CV !

L’association La Vie à Deuche avait en effet généreusement proposé d’escorter le célèbre homme à la barbe blanche jusqu’à la salle des fêtes.

Une arrivée remarquée qui a ravi petits et grands !

L’animation pyrotechnique, qui devait être le « clou du spectacle » a malheureusement dû être annulée par mesure de précautions en raison des prévisions météo qui n’étaient dès lors pas bonnes quelques jours avant.

Mais cela n’a pas entaché la bonne humeur générale, preuve en est avec le flux constant de personnes qui n’a cessé de croître au fil des heures.

Un évènement qui sera sans nul doute réitéré l’année prochaine par la municipalité.



Amandine Cerrone.