67 tablettes (ancienne génération) remises à l'association "APPUIS" par l'intermédiaire du club AFRIQUE du collège Louis Pasteur de Saint Rémy.

Régulièrement les outils informatiques sont renouvelés dans les établissements scolaires. Le collège Louis Pasteur de Saint Rémy, avec une très grosse utilisation des moyens fournis par le conseil départemental, bénéficie régulièrement de dotation d’équipements nouvelle génération, ce qui est le cas pour les tablettes qui sont remplacées environ tous les 4 ans si elles font l’objet d’une utilisation régulière par les élèves.

Le parc de 100 tablettes vient d’être rajeuni par le conseil départemental et au lieu de les détruire ou les recycler, 2 enseignantes de mathématiques Laurence Makris et Patricia Marion ont eu l’idée de les redonner gratuitement là où les enfants n’ont rien.

Tout un processus a été mis en place pour mener à terme cette action, à commencer par la demande d’autorisation auprès du conseil départemental financeur des tablettes, ce qui a été accordé avec le soutien de Florence Plissonnier conseillère départementale et maire de St Rémy.

En présence de Florence Plissonnier, de Laurence Makris, de Patricia Marion, des élèves du "club Afrique", de personnel du collège, Monsieur Gilles Bonnefoy principal du collège a remis les 67 tablettes à Denise Bousquet directrice d'APPUIS.

L'association "APPUIS", en partenariat avec le Lycée Hilaire de Chardonnet et le collège Louis Pasteur, engage des actions pour les enfants du Niger : l'hébergement des jeunes au sein de l'internat construit il y a quelques années, la scolarité & les formations professionnelles (écoles, soutien scolaire), le transport, l'animation & les sorties socio-culturelles et la cantine. APPUIS prend en charge l’acheminement des tablettes avec l’aide de 25 élèves du Lycée Hilaire de Chardonnet qui vont partir pour un chantier au Togo du 23 février au 10 mars. Chacun d’entre eux emmènera dans ses bagages des tablettes qui seront récupérées par le directeur de l’orphelinat.

Grâce à son programme de parrainage à l'internat de Saguia à Niamey, l’association APPUIS contribue à l'atteinte de "l'Objectif de Développement Durable 4", c'est-à-dire défendre le droit à une éducation de qualité pour toutes et tous, soutenir également des formations professionnelles innovantes en incitant les jeunes à se former dans le domaine qui les fait rêver, lutter ainsi contre les inégalités d'accès à l'école, notamment pour les petites et jeunes filles. Ces tablettes seront un plus pour les élèves du Niger.

Les élèves du "Club Afrique" ont tenu un stand au marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage St Rémy le 1er décembre. Les 400 € récoltés lors de la vente de gâteaux et d’objets ont été reversés à l’association "Appuis" en même temps que la remise des tablettes. Un bel élan de générosité et de solidarité de la part des élèves du Club Afrique.

C.Cléaux