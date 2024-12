Secteur de la rue des Buttes à Saint-Marcel, les travaux vont débuter le 11 décembre

Dans le cadre de son action pour entretenir et améliorer les réseaux d’assainissement et d’eau potable, le Grand Chalon engage des travaux de renouvellement des canalisations situées rue des Buttes (impasse au n°66) et impasse des Buttes à SAINT MARCEL. Cela représente pour la collectivité un investissement de 576 794 € TTC au service du cadre de vie des usagers.

Les travaux vont débuter le 11 décembre 2024 pour une durée de 4 mois, soit jusqu’à fin avril 2025, sous réserve d’aléas.

Des tronçons de la rue seront fermés à la circulation selon l’avancement des travaux.

L’accès aux riverains sera maintenu.

Le Grand Chalon, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation temporaire.