La RCEA va fermer entre Montchanin et Montceau les Mines

Communiqué :



Dans le cadre des travaux de mise à 2 × 2 voies de la RCEA dans la traversée de Blanzy, la reconstruction du pont de la République nécessite la fermeture de la RN 70 dans les 2 sens entre Paray-le-Monial et Montchanin entre l’échangeur 12, Bois du Verne, et l’échangeur 9, Pont des Morands, la nuit du 11 au 12 décembre de 19h à 6h.

En cas d’aléas météorologiques ou liés à l’avancement des travaux, la fermeture pourra être reportée la nuit suivante.

Pendant la fermeture, dans les 2 sens de circulation un itinéraire poids lourds est conseillé entre l’échangeur de Digoin (RN79) et Montchanin (RN80) via les RD 982 (Digoin), RD 994 (Gueugnon, Toulon sur Arroux, Etang sur Arroux), RD 61 (Mesvres, Marmagne), RD 680 (Montcenis, Torcy, Montchanin).



Le temps de cette fermeture, pour les usagers en transit entre Paray-le-Monial et Chalon-sur- Saône, il est également conseillé d'emprunter la RN79 via Mâcon.

Pour les échanges locaux, une déviation sera mise en place entre l’échangeur 12, Bois du Verne, et l’échangeur 9, Pont des Morands,, le trafic étant dévié dans les 2 sens par les RD 57 (avenue des Alouettes), RD 357 (rue du Bois Clair), RD 980 (route de Montcenis), RD 102.

Conscients de la gêne occasionnée, les services de l’État mettent tout en œuvre pour limiter les impacts du chantier sur ce secteur.

Pour rappel, pour la sécurité de tous le respect des limitations de vitesse et de la signalisation de chantier est de rigueur.

Toute l’actualité des opérations de la RCEA sur le site https://www.rcea-saoneetloire.fr/.