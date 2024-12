AVIS DE DECES - Madame Gisèle MORLOT née DURAND

OUROUX-SUR-SAÔNE - CHALON-SUR-SAÔNE



André et Chantal MORLOT,

Jacqueline MORLOT,

ses enfants ;

Olivier et Valérie,

Christophe et Aurélia,

ses petits-enfants ;

Oriane, Quentin, Alice, Clara,

ses arrière-petits-enfants ;

Jean et Ginette DURAND,

son frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Gisèle MORLOT

née DURAND

survenu le 9 décembre 2024

à l'âge de 100 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 13 décembre 2024 à 14 heures en l'église d'Ouroux-sur-Saône.

Pas de plaques.

Une pensée pour son époux,

Georges

décédé en 1981.