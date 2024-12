AVIS DE DCES - Madame Michelle POUPARD née CAVET

SAINT-RÉMY



Jean-Marc et Cécile, Isabelle, Nathalie et Rémy, Valérie, Sandrine et Laurent, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;

Denise et Gérard PETEL, sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle POUPARD

née CAVET

Ses obsèques se dérouleront le mercredi 18 décembre 2024 à 13h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Michelle a rejoint,

René

son époux, décédé en 2021

et

Déborah

sa petite-fille, décédée en 2007.

Pas de plaques.

Michelle repose à la chambre funéraire de Saint-Remy.

La famille remercie les infirmières de Saint-Remy, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.