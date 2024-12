Fleury horticulture à Oslon, acteur incontournable dans le fleurissement des communes

Isabelle et Pierre Fleury, les patrons de la petite entreprise d'Oslon sont devenus de véritables figures incontournables dans le fleurissement des communes. Les sollicitations se sont étoffées au fil des ans, au point que de nombreuses communes de toute la Bourgogne-Franche Comté, mais aussi de bien plus loin, jusqu'à Toulouse, font appel à leurs expertises et savoir-faire sur le domaine du fleurissement des espaces communaux.

"Les collectivités représentent 98 % de notre chiffre d'affaire" confiait Pierre Fleury, alors que son épouse Isabelle accueillait la centaine de représentants de services techniques et d'espaces verts des quatre coins de la région.

"On est pourvoyeurs d'idées et de réponses face aux interrogations climatiques"

En collaboration avec le CNFPT, la "gestion différenciée et approche écologique du

fleurissement urbain" est au coeur de toutes les stratégies, assure William Duvernoy, expert du domaine pour le compte de l'entreprise Voltz Horticulture. "Identifier les végétaux, les choisir en fonction de sa topographie, de ses envies, les tailler" sont autant de sujets abordés tout au long de cette journée de formation, se voulant comme une manière d'éveiller à ce qu'il se fait aujourd'hui.

Pour Pierre Fleury, "c'est l'occasion de monter les tendances de demain et de s'appuyer sur des créateurs de variété, vers des espaces paysagers plus durable et plus respecteux des contraintes de demain".

"La France est l'un des rares pays au monde à avoir une telle gestion des espaces. Chacun étant désormais bien conscient qu'un fleurissement, qu'un aménagement paysager est source d'un cadre de vie plus agréable et donc d'attractivité" rappelle William Duvernoy.

Une première depuis 2015 pour l'entreprise Fleury, qui n'avait pas renouvelé l'expérience depuis, et qui entend bien jouer la carte qui est la sienne, à savoir celle d'accompagner les municipalités et services techniques, vers un fleurissement toujours plus en adéquation avec les enjeux climatiques.

