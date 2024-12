AVIS DE DECES - Monsieur Paul FRANVILLE

CHALON-SUR-SAÔNE - DIJON



Suzanne BERTIN,

sa sœur ;

Florence et Hervé,

Pierre et Christine,

ses neveux et nièces ;

Sarah et Corentin, Lucie, Quentin et Alexis,

ses petits-neveux et petites-nièces ;

ainsi que tous ses proches et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul FRANVILLE

survenu le 5 décembre 2024

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le samedi 14 décembre 2024 à 10 heures en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône suivies de l'inhumation dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.