Deux piétons renversés rue André Gide ce jeudi matin à Chalon .. et un délit de fuite

La première information faisait état d'une collision entre un piéton et une voiture, comme info-chalon l'évoquait dès 9H28. Les secours ont pris en charge finalement deux femmes, renversées par le véhicule en question, alors qu'elles ne se trouvaient pas sur un axe routier. L'automobiliste à l'origine de l'accident a même abandonné son véhicule, quelques mètres plus loin, s'enfuyant à pieds, avant l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons exactes et mettre la main sur l'auteur de l'accident. Voiture volée ? Automobiliste sur l'emprise de l'alcool ou autre ? L'enquête devrait avancer très vite avec l'intervention des caméras de vidéo-surveillance mises à contribution. Le secteur a été bouclé pour les besoins de l'enquête.

Une douzaine de sapeurs-pompiers avait été déployée sur les lieux pour la prise en charge des blessées, souffrant de multiples blessures.

L.G