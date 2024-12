Les lions du YB Mix Fight sont sortis de la cage avec deux qualifications pour le championnat de France.

Comme précisé dans l’article précédent, le club avait préparé cette nouvelle discipline depuis plus d’un an sous la houlette de quatre coachs, chacun spécialiste dans leurs disciplines respectives permettant aux pratiquants d’appréhender les différentes techniques essentielles à l’engagement dans une compétition de Karaté Mix (synthèse martiale de l’ensemble des disciplines représentées au sein de la Fédération Francaise de Karaté, réunissant les composantes de percussion debout, projection, immobilisation, soumission et se pratiquant en octogone). Encore un grand merci aux coachs Thierry, Rémi, Antoine et Yannick.

L’approche du combat en cage est totalement différente de celle en surface libre ou sur ring et nos guerriers pacifiques Thomas, Antoine, Thibault, Alexis sont allés chercher la qualification pour le championnat de France.

De retour breloqués au dojo ce mardi, Thomas(second de sa caté) et Thibault(troisième de sa caté) iront représenter le club au championnat de France en mars prochain. Alexis et Antoine, n’ont quant à eux pas démérité, avec chacun de beaux combats mais défaits aux points.

Autre actualité de ce week, Raphaële Jeannet et Didier Gaugy sont allés arbitrer à la coupe de France de Yoseikan Budo à Méru (Oise) accompagnant la délégation Bourguignonne.

Et puis, pour les plus jeunes… Le Père Noël passera au Dojo le vendredi 20 décembre à partir de 19H00 pour remplir les gants de nos loupiots.