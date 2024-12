Un week-end chargé pour les grimpeur du CAF Chalon

Nos jeunes grimpeurs du CAF Chalon étaient bien occupés le week-end passé !



Tandis-que les plus jeunes représentaient le club à Paray-le Monnial au cours d'une Coupe départementale, les plus grands, quant à eux se préparaient à Macon pour le championnat Régional de bloc qui aura lieu ce samedi 14 décembre à Morez dans le Jura.



Résultat des courses : Nos plus jeunes grimpeurs ont préparé le terrain puisque 3 d’entre eux sont montés sur un podium ! En effet Nina Blas Mattos, pour sa première compétition, termine 3ème en U12F, Nolhan Comparet termine également 3ème en U14H et Martin Desroche termine sur la plus haute marche du podium en U12H.



Bravo à eux et à l’ensemble des grimpeurs qui ont porté à nouveau les couleurs du Club Alpin de Chalon et bon courage aux plus grands pour le championnat régional de bloc de ce week-end !