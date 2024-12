Nomination de François Bayrou à Matignon : Les attentes de JA et de la FNSEA

Jeunes Agriculteurs et la FNSEA adressent leurs félicitations à François Bayrou pour sa nomination en tant que Premier ministre et lui souhaitent pleine réussite dans ses fonctions au regard des immenses défis auxquels notre pays fait face.

Dans le contexte de crise économique, sociale et morale qui frappe de plein fouet le monde agricole, ils sollicitent un rendez-vous en urgence pour lui demander la reprise immédiate des travaux permettant de respecter les promesses faites au plus haut niveau de l’État aux agriculteurs. En effet, presque un an après les mobilisations historiques de l’hiver dernier, la concrétisation de nombreuses mesures annoncées par les pouvoirs publics a été remise en cause par la dissolution de l’Assemblée nationale du 9 juin puis par l’adoption de la motion de censure du 4 décembre stoppant net l’avancée des PLF et PLFSS.

C’est donc avec une certaine gravité, que Jeunes Agriculteurs et la FNSEA appellent à une inscription rapide à l’examen au Parlement des dispositions fiscales attendues avec impatience dans les cours de fermepour améliorer la compétitivité et la résilience des exploitations, sauver l’élevage français, inciter à la transmission et à l’installation, mettre en œuvre le calcul des retraites agricoles sur les 25 meilleures années, favoriser l’emploi de saisonniers…

Il est par ailleurs indispensable, pour le devenir de l’agriculture française, de poursuivre les travaux réglementaires engagés sur les indemnisations sanitaires, les mesures de soutien aux trésoreries, la simplification et de maintenir à l’ordre du jour des Assemblées parlementaires l’examen de :

la Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ;

du Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (PLOSAA) ;

la Proposition de loi relative à l’exercice de la démocratie agricole ;

le Projet de loi de simplification de la vie économique.



L’adoption de ces textes permettrait de donner de la visibilité aux agriculteurs, d’amoindrir les distorsions de concurrence et de préparer le renouvellement des générations en agriculture. De manière complémentaire, Jeunes Agriculteurs et la FNSEA appellent de leurs vœux un examen d’ici le printemps 2025 d’un projet de loi ambitieux sur le revenu agricole, visant à apporter des adaptations nécessaires aux lois EGALIM et à donner une véritable perspective économique aux exploitants agricoles.

Au niveau international, Jeunes Agriculteurs et la FNSEA comptent également sur Monsieur le Premier Ministre pour porter la voix de la France et tisser des alliances à même de rejeter l’accord commercial avec le MERCOSUR. L’agriculture française ne saurait être utilisée comme variable d’ajustement dans les accords commerciaux internationaux, sans clauses miroirs, qui engendrent des distorsions de concurrence et fragilisent nos filières agricoles.