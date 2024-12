BAYROU - MATIGNON - « Pas de censure a priori mais des exigences immédiates » pour Julien Odoul - Rassemblement National

9 jours après la censure du gouvernement Barnier et de son budget socialiste, Emmanuel Macron a donc choisi François Bayrou pour constituer et diriger le gouvernement.



Encore une fois, Emmanuel Macron refuse de suivre la volonté des Français, qui ont rejeté majoritairement et clairement le macronisme, en nommant l’un de ses soutiens de la première heure.



Fidèle à sa ligne, le Rassemblement National ne déposera pas de motion de censure a priori et jugera sur les actes. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont fixé des lignes rouges claires sur la protection des Français, la défense du pouvoir d’achat, la lutte contre l’immigration et les gaspillages. Il est d’ailleurs essentiel de revenir au plus tôt à la table des discussions pour donner à nos concitoyens un budget juste et responsable.



« Nous conservons vis-à-vis de François Bayrou le même niveau d’exigence que celui que nous avions avec Michel Barnier. S’il respecte les 11 millions d’électeurs du Rassemblement National et les lignes rouges que nous fixons, nous pourrons travailler à trouver des compromis sans compromissions. François Bayrou est une personnalité respectable qui nous rejoint sur certaines réformes essentielles comme l’instauration de la proportionnelle aux élections, soutenue par 61% des Français.



À lui de ne pas renouveler les erreurs de Michel Barnier et ses 40 milliards d’impôts, son report de la revalorisation des retraites et de proposer un budget qui rende aux Français leur argent, lève les freins à la compétitivité et s’attaque au coût de l’immigration, aux gaspillages dans l’administration et de l’Union européenne. Il n’aura pas le droit à l’erreur ! »

- Julien Odoul