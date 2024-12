AVIS DE DECES - L'ingénieur Général Christian ROCHOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Christophe et Natalia ROCHOT,

Nicolas et Virginie ROCHOT,

Olivier ROCHOT et Karen VELARDE, Anne (†) et Christophe DAVID, ses enfants et conjoint ;

Jérémie, Julie, Clémence, Guillaume, Lila et Alicia, ses petits-enfants ;

Léa, Ernest, Louise, Camille et Jean, ses arrière-petits-enfants ;

Ainsi que les familles GIRARDOT, MASSIA, CHAUMONT et JORIOT,

vous font part du décès de

L'ingénieur Général Christian ROCHOT

Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

survenu le 10 décembre 2024.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 17 décembre 2024 à 15h30, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

L'inhumation aura lieu le mercredi 18 décembre au cimetière de l'Est à Chalon-sur-Saône, dans l'intimité familiale.

Ils rappellent à votre souvenir :

Anne

sa fille, décédée le 14 septembre 2003.

Michelle

décédée le 25 octobre 2022.

Nicole

décédée le 1er novembre 1965.

Ni fleurs, ni plaques.