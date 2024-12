AVIS DE DECES - Docteur Éric GAUVAIN

THONON-LES-BAINS - DRACY-LE-FORT



En union avec

Jean (†) et Monique (†)

Gauvain, ses parents ;

Gilles et Edith Gauvain,

Hervé et Florence Gauvain,

José et Caroline Gauvain,

Marina et Pierre Niox-Chateau,

Sylvie et Aymeric du Peloux,

ses frères, sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs ;

Raphaël et Nadia,

Aurore et Pascal,

Tristan et Aurélie,

Emmanuel et Marie,

Adeline, Stanislas et Marine,

Benjamin et Marine,

Axel et Laurie,

Delphine et Timothée,

Natacha et Julien,

Sybille et Brett,

Lorraine, Noémie, Diane,

James, Gaétan,

ses neveux et nièces ;

Arsène, Isaure, Aliénor, Augustin, Constance, Faustine,

Matéo, Joséphine, Gemma,

Léonard, Augustin, Louis,

Angelina, Gaspard, Edmond,

Philæ, Dimitri, Marius,

ses petits-neveux

et petites-nièces,

ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu du

Docteur Éric GAUVAIN

le 9 décembre 2024, à Garches.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 17 décembre,

à 15 heures, en l'église Saint-Bénigne de Dracy-le-Fort.

L'inhumation aura lieu le même jour, à 16h15, au cimetière de Dracy-le-Fort.



Famille Gauvain,

1, rue de l'Église,

71640 Dracy-le-Fort.