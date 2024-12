Pascal Guillet a cédé les clefs du ‘Paradis’

Sa clientèle est venue lui apporter son soutien pour son départ en retraite !

Dimanche 15 décembre 2024 aura été pour Pascal Guillet son dernier jour comme gérant du bar ‘Le Paradis’.

Après 16 années de bons et loyaux services, Pascal Guillet a cédé la clef de son bar à Laurent Guillemin, Grégory Hugonnot et Hugo Guillon, un trio d’associés qui compte bien pérenniser et étoffer la clientèle de ce bar.

A partir de 11 heures comme cela avait été organisé beaucoup de monde est venu saluer Pascal Guillet et lui souhaiter bonne continuation pour une retraite bien méritée !

On notait lors de cet événement la présence Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, délégué à la Gestion et à la sécurité du patrimoine immobilier de la ville auprès du 1er adjoint et Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs.

