Sur nos marchés chalonnais : la société ‘Affinage et Fromages’ vous propose de la qualité dégustative !

Le clin d’œil info-chalon

Originaires de Louhans, Jenny et sa fille Lilou vous proposent des fromages de brebis, de chèvres et de vaches qu’elles affinent elles-mêmes ainsi que de nombreux autres produits : saucissons, charcuterie, filet mignon...

N’hésitez pas à venir retrouver ces deux sympathiques louhannaises sur leur stand, sur les marchés de Chalon-sur-Saône (Place de l’Hôtel de Ville (le mercredi et rue aux Fèvres le vendredi et dimanche). Elles sont également présentes sur les marchés de Louhans (le lundi) et Montceau-les Mines (le samedi).

Vous pouvez les contacter ou leur passer commande pour toutes occasions en téléphonant au 06 31 20 85 83.

