A l'Usinerie, SUEZ, en collaboration avec l’Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, a présenté les résultats de sa démarche scientifique locale sur « la télécollaboration pour assistance à la maintenance »

Julien PIQUES, Directeur adjoint de l'Agence Saône-et-Loire Jura SUEZ ; Guillaume KLEIN, Doctorant en informatique pour l'industrie au sein de l’Ecole Arts et Métiers ; son Directeur de thèse Frédéric MERIENNE et Jean-Rémy CHARDONNET, Directeur Délégué de l’Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, se sont réunis vendredi 13 décembre pour la soutenance de cette thèse qui répond à la problématique : « Peut-on assister un technicien en intervention de maintenance à distance au moyen de la télécollaboration ? ».

SUEZ, représenté par le LyRE, centre de recherche et d'expertise SUEZ, en collaboration avec la Direction Technique nationale SUEZ, lance pour la première fois une démarche scientifique délocalisée en Saône-et-Loire.

L’objectif de cette démarche est de mener une étude pour connaitre les applications de l’assistance à distance dans les opérations de maintenance, dans le but d'améliorer la rapidité d'intervention, la précision des opérations de maintenance et la formation des techniciens.

C’est à Chalon-sur-Saône que SUEZ a trouvé un partenaire spécialisé dans la recherche et l’innovation : l’Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône.

Renommée pour ses expertises en matière de développement de techniques et usages de l'immersion virtuelle au service de l'ingénieur, c’est l'une des équipes du Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques (LISPEN) qui est au cœur de cette étude.

Vendredi 13 décembre, Guillaume KLEIN, Doctorant en informatique pour l'industrie au sein de l’Ecole Arts et Métiers, a présenté les conclusions de sa thèse intitulée « la télécollaboration pour assistance à la maintenance ».

Pendant 4 ans, il a mené des recherches théoriques et a réalisé des études pratiques en collaboration avec les équipes chalonnaises de l’agence Saône-et-Loire Jura SUEZ. Les mises en situation ont été réalisées sur le terrain, au plus près des préoccupations et des besoins des techniciens, pour nourrir ses recherches. Le cadre expérimental était représentatif des conditions réelles de maintenance afin que les conclusions de la thèse soient applicables directement dans l’environnement de travail SUEZ.

Cette thèse explore les conditions de réalisation de l’assistance à distance, aussi bien audio qu’en métaphores non-verbales (position des collaborateurs, direction du regard, gestuelle...). Des expériences ont permis de cerner les limites de la télécollaboration. Ce sujet intéresse SUEZ pour améliorer l’efficacité de la maintenance.

L'utilisation de dispositifs de téléassistance permet aux techniciens SUEZ d'accéder à une assistance à distance, en temps réel, par un expert afin d'éviter à celui-ci de faire le déplacement sur site. Elle présente plusieurs avantages :

• Réduction des temps d'intervention (pas d'attente de déplacement),

• Baisse des temps liés aux arrêts des installations,

• Gain de temps et d’efficacité grâce aux indications des experts,

• Montée en compétences rapide des techniciens qui réalisent des tâches sous la supervision d'un expert car ils profitent de l'expérience de ce dernier.

Les résultats de cette démarche scientifique locale sont précieux en matière de stratégie. Ils apportent un éclairage à SUEZ sur l’orientation des développements nationaux, liés la télécollaboration, à prendre dans les prochaines années.

SUEZ soutient la recherche scientifique à Chalon-sur-Saône en finançant à hauteur de 300 000 € cette thèse, portée par le Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques (LISPEN) de l’Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône.