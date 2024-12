Au concert de la pré-Maîtrise Chalonnaise : émotion et douceur

Saviez-vous que 4 chœurs composaient la maîtrise Chalonnaise St Charles ? 4 ensembles dont 2 en pré-Maîtrise (enfants d’âge primaire), que nous avons eu le bonheur d’entendre mardi dernier, en l’église de St Jean des Vignes. Les CE1, nombreux et déterminés ont démarré le concert avec la fraîcheur – et la mémoire ! - de leur belle jeunesse dans une sizaine de chants tout à fait de saison : « Mon beau sapin », « Vive le vent », « chanson pour l’hiver » … de saison mais sans oublier les fêtes avec un délicieux « Je suis fou de chocolat » !

Et puis le second chœur les a remplacés avec un répertoire plus complexe, bilingue et nous invitant à fêter Noël : « On dirait que l’hiver tombe », « L’étoilea mis le feu », « Noël Blanc » et « We wish you a merry Christmas, « Father Christmas ». Belle tenue et sérieux de ces jeunes enfants désireux de plaire à leur public, qui ont travaillé tout un trimestre pour préparer ces moments de bonheur.

L’ensemble des enfants s’est réuni enfin dans un chant très remarqué par ses 3 solistes, « Entre le bœuf et l’âne gris ».

Le concert s’est bellement et joyeusement terminé avec un « Canon de Noël » repris avec le public, conquis par ces jeunes voix qui ont travaillé avec ardeur et plaisir sous la direction de Marie Noëlle Potot, cheffe de chœur, et l’accompagnement souriant et dynamique de Mathieu au piano.