L’USSR échoue aux portes de la coupe de France.

Engagés en coupe territoriale, les Pré Nationales de Saint-Rémy recevaient Poligny Basket, pensionnaire de National 3, samedi soir pour une place en plateau finale de coupe de France.

Un match de gala pour le club pour la dernière avant les vacances de Noël. Après une superbe entame des San Rémois (18-4 - 4’), les adversaires d’un soir ont repris le contrôle du match pour revenir rapidement dans la rencontre. La différence d’écart s’est très vite fait remarquer par la suite. Plus fort physiquement et bien plus adroit, il n’y aura pas d’exploit. Nos San Rémois se sont inclinés 74-101, devant un public venu en nombre ainsi que la maire de Saint-Rémy.