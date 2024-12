AVIS DE DECES - Madame Danièle PIGNERET née BARTHELEMY

SANTENAY - BARIZEY - CHAGNY



Fabrice et Marina, Sylvie et Thierry, Valérie et Philippe, Isabelle, ses enfants et leurs conjoints ;

Amélie, Lucie, Léna, Laurie, Léo, Francis,

ses petits-enfants ;

Timéo, son arrière-petit-fils ;

Monique BARTHELEMY, sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danièle PIGNERET

née BARTHELEMY

survenu le 15 décembre 2024

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 20 décembre à 10h30 en l'église de Santenay dans l'intimité familiale.

La famille rappelle à votre souvenir

Léon

son époux, décédé en 1981 ;

Christian

son fils, décédé en 2012 ;

Marie-Françoise

décédée en 2013.

Et remercie toute les personnes qui prendront part à leur peine.