Lancement du 17Cyber : une réponse inédite contre la cyberdélinquance

La cyberdélinquance, qu’elle soit financière ou visant directement les personnes, ne cesse de croître. Entre 2016 et 2023, les infractions numériques aux biens (escroqueries, arnaques en ligne, etc.) ont augmenté en moyenne de 8 % par an, tandis que celles visant les individus (harcèlement, injures, menaces, discriminations) ont progressé de 9 % annuellement, selon une analyse du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publiée en avril 2024.

En 2023, 278 703 infractions liées au numérique ont été enregistrées, contre 255 320 en 2022. Ce phénomène touche toutes les couches de la population, avec 47 % des victimes d’arnaques en ligne âgées de moins de 44 ans et 67 % des atteintes aux personnes visant majoritairement les femmes.



Les collectivités face aux attaques par rançongiciel

En 2023, 55 collectivités ont été ciblées par des attaques par rançongiciel, contre 37 en 2022. Ces attaques représentent 10 % des 577 incidents signalés aux forces de sécurité, soulignant l’importance de renforcer la cybersécurité des entités publiques.



Une solution innovante : le 17Cyber

Pour faire face à cette menace croissante, le ministère de l’Intérieur et Cybermalveillance.gouv.fr ont lancé le 17Cyber, équivalent numérique de l’appel 17. Ce dispositif s’adresse à toutes les victimes de cybermalveillance : particuliers, entreprises et collectivités. Accessible via 17cyber.gouv.fr, ce guichet unique opère 24h/24 et 7j/7.

Après avoir répondu à quelques questions, les utilisateurs peuvent identifier la menace et recevoir des conseils personnalisés. En cas de gravité avérée, un tchat avec un policier ou un gendarme permet d’obtenir des conseils d’urgence et de démarrer les démarches judiciaires. Lorsque nécessaire, une assistance technique est assurée par des prestataires labellisés par Cybermalveillance.gouv.fr.



Un module adapté à tous les sites web

Le 17Cyber est complété par un module qui peut être intégré à n’importe quel site web. Ce module gratuit permet aux utilisateurs d’accéder directement au service d’assistance, simplifiant ainsi leur prise en charge. Les détails pour l’intégration sont disponibles sur le site de Cybermalveillance.gouv.fr.



Une stratégie coordonnée

Le projet 17Cyber s’inscrit dans une stratégie plus large portée par le Commandement du ministère de l’Intérieur dans le cyberespace (COMCYBER-MI). Ce dispositif complète les initiatives existantes comme l’Office anti-cybercriminalité (OFAC) et le Centre national de formation à la cybersécurité (CNFCyber).

En 2023, ces efforts ont permis de déjouer 44 attaques majeures contre des entités françaises, illustrant l’importance d’une coordination renforcée face à des menaces numériques croissantes. Avec le 17Cyber, une nouvelle étape est franchie pour protéger les citoyens et renforcer la résilience numérique du pays.