Les cinquièmes rencontres des associations patrimoniales du Chalonnais ont lieu samedi 14 décembre salle des fêtes de Virey le Grand.

"Fontaines Patrimoines", invitée par le Président du Grand Chalon à travailler au sein de la commission d'attractivité du territoire sur une thématique "Patrimoine de pays", participe activement à l'organisation de ces rencontres.

Cette année, c'est la toute jeune association "Virey-le-Grand, histoire et patrimoine", qui a reçu les associations patrimoniales du chalonnais.

En présence de Loïc Basset-Bougain d’ASSO71, d’Isabelle Vernus de la mission patrimoine du département, des présidents et représentants des associations, Guillaume Thiebaut maire de Virey le Grand a ouvert la séance des 5ème rencontres des associations patrimoniales du chalonnais.

Il a fait un rapide retour sur l’aspect national et il a présenté Baptiste Maillot très jeune président et fondateur de l’association patrimoniale viroise.

Michel Ravet de "St Rémy patrimoine" a rappelé les grands principes des rencontres, l’existence du patrimoine et le poids important d’être tous ensemble. « Cette année, la réunion est à Virey le Grand, en fin de séance, il nous faudra choisir qui nous recevra l’année prochaine ».

Le jeune président Baptiste Maillot a présenté le déroulement de l’après-midi en commençant par présenter la nouvelle association viroise.

Il a adressé ses remerciements à Michel Ravet et à Christian Bottussi d’avoir accepté de faire cette rencontre à Virey de même que Guillaume Thiebaut pour l’aide apportée lors de la création de l’association "Virey le Grand, histoire et patrimoine" en juin 2024. Patrimoine riche avec son église Néo romane, son cimetière, le château de la Motte sur la place…

Afin de mieux connaitre les participants, il a demandé un tour de table où chacun s’est présenté y compris l’association qu’il représentait.

Madame Isabelle Vernus de la mission patrimoine du département a parlé de l’accès aux archives départementales pour faire des recherches avec, à disposition, une salle de consultations, possibilité de travail en groupe le lundi, il y a aussi la possibilité de faire des demandes de renseignements sur un sujet précis. Le service est un appui aux associations, aux communes pour des appels à projets, des plans de financement…

Monsieur Loïc Basset-Bougain d’ASSO71 a présenté les différentes missions, l’activité, l’équipe, les principes de ce service en direction des associations.

Depuis son ouverture le 1er septembre 2022, ce n’est pas moins de 3000 demandes de 1400 associations différentes.

L’activité est à destination des associations et leurs dirigeants, des élus locaux et des bénévoles. Le principe d’ASSO71 c’est d’être un réseau de partenaires, d’appliquer un principe de proximité et de gratuité.

Christian Bottussi de l’association "Fontaines Patrimoines", dans son intervention sur le rapport entre les associations, Chalon sur Saône et le Grand Chalon, a fait état du travail entrepris par la commission d’attractivité du territoire avec la thématique sur le patrimoine et la définition de patrimoine de pays.

Pour Sébastien Martin président du Grand Chalon, le patrimoine n’est pas une compétence du Grand Chalon. Christian Bottussi évoquera aussi l’absence de nouvelles de Mme Girard depuis le mois d’avril 2022 après la réunion du 21 janvier 2022. Il y a de nouveau des contacts avec, le 06 octobre 2024, une reprise du travail par Madame Goncalvès et dernièrement il y a eu une réunion au cabinet du Maire de Chalon le 10 décembre 2024. L’inventaire des associations est bien avancé, il reste un gros travail sur l’inventaire du patrimoine et du petit patrimoine.

Gérard de "Virey le Grand, histoire et patrimoine" a parlé de l’histoire du début d’inventaire sur la commune et donné quelques explications sur le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) créé en 1980 qui a fait un inventaire du petit patrimoine. Les associations sont en attente de cet inventaire du "CAUE".

Les associations sont très actives mais elles ne peuvent pas tout assurer seules, on ressent bien l’attente de supports et de mises à disposition d’aides pour mieux appréhender tout ce patrimoine qu’elles souhaitent voir un jour appelé Patrimoine de pays.

Après les questions diverses, un appel à candidature pour accueillir les associations l’an prochain a été lancé par les organisateurs.

C’est l’association de la commune de Rully qui organisera la rencontre en 2025.

Ces rencontres se sont terminées par quelques mots de Baptiste Maillot et un moment convivial offert par la mairie.

C.Cléaux