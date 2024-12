Dernier entraînement de l'année pour les handiboxeurs du ROC

Gants de boxe, rires et chocolat, la Salle Armand Langlais avait comme un air de fête pour le dernier entraînement de l'année de la section Handiboxe du ROC. Plus de détails avec Info Chalon.

Issus de 5 structures du département (Service d'Accueil de Jour (SAJ) APAJH de Chalon-sur-Saône, Foyer Arcadie de Saint-Rémy, Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), EPMS Paul Cézanne de Tournus et Institut Médico-Éducatif (IME) de Virey-le-Grand), les 35 licenciés de la Section Handiboxe du Ring Olympique Chalonnais (ROC) étaient à la fête le mercredi 11 décembre pour le dernier entraînement de l'année.

Un «bon effectif qui progresse bien et dans un cadre convivial», comme nous l'indique Saïd Fergani, le président du ROC.

Ce dernier nous rappelle que l'handiboxe est «une boxe thérapeutique donc une pratique sans contrainte mais sérieuse».

Pour rappel, Saïd Fergani est le président de la Commission Sport Handicap de Bourgogne Franche-Comté. Dernièrement, Kamel Koutlabi, ex-salarié de l'APF de Saint-Rémy et actuallement salarié à la Mutualité Française, a intégré cette commission.

Avec cette intégration au sein de la Commission Sport Handicap de Bourgogne Franche-Comté, Saïd a «pour projet d'inclure le scolaire».

«Je pourrais faire intervenir Sabri dans les écoles», poursuit ce dernier.

Sabri Fergani est titulaire d'une carte professionnelle de formation Handiboxe éducative adaptée délivrée par le Ministère de la Jeunesse et du Sport.

Il est également question d'un projet éducatif et pédagogique à présenter aux différents chefs d'établissements scolaires du public et du privé proches de la Salle Armand Langlais où évolue le club, à savoir les écoles Jean Moulin, Laënnec, Le Devoir, Citadelle, Saint-Dominique et Romain Rolland.

Le ROC vise le podium de la grande équipe en amenant «une bonne délégation» au Creps Centre Val-de-Loire de Bourges (Cher) pour la 15ème édition du Challenge Gilbert-Joie le 24 et 25 mai 2025.

Noël oblige, les handiboxeurs et babyboxeurs présents se sont vus également offrir un badge à l'effigie du club et du chocolat.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati