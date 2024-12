Au cellier Saint-Vincent, retrouvez des pépites plein la cave et faites vous plaisir pour les fêtes de fin d’année !

Le Cellier est l’endroit parfait pour tous les amateurs de vins et spiritueux qui cherchent à découvrir des produits de qualité.

Voici une petite sélection de ce que votre caviste peut vous proposer (de gauche à droite) :

- clos des Lambrays 2020 (grand cru de Morey Saint Denis)

- Nuits Saint Georges 2022 1er cru Saint Georges du domaine Henri gouges

- Puligny-Montrachet 1er cru la pucelle 2022 du domaine Leflaive

- Morey Saint Denis 1er cru 2022 du Clos de Tart

- Clos Vougeot 2019 Chateau de la Tour

- Bonnes Mares 2018 du domaine de la Vougeraie (Grand cru de Chambolle Musigny).

Cellier Saint Vincent 14 Place Saint Vincent à Chalon Sur Saône est ouvert en décembre tous les jours de 9h00 à 19h15 et les Mardis 24 et 31 décembre : 9h00-18h00 tél 03.85.48.78.25 / [email protected] , www.celliersaintvincent.fr et Facebook et Instagram

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

Publi-information

·