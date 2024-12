Le groupe JOA, premier opérateur européen de casinos à permettre l’utilisation de cryptomonnaies dans ses établissements

Photo de une : M. Frédéric MOUSSET, Directeur général du Casino JOA de Santenay.

Fidèle à sa stratégie d’innovation audacieuse, le Groupe JOA continue de répondre aux attentes de ses clients en proposant des solutions modernes et adaptées à l’évolution des pratiques.

Pour ce projet, le Groupe JOA s’est associé à LYZI, une fintech française pionnière dans le paiement en cryptomonnaies qui propose une solution mobile simple, sécurisée et 100 % française.

Une solution fluide et sécurisée pour les clients

« Chez JOA, nous avons voulu rendre l’expérience d’utilisation de cryptomonnaies aussi simple et accessible que possible pour nos clients », explique Romain Jouas, directeur digital du Groupe JOA.

« Le processus proposé par LYZI est très fluide : le client en caisse des jeux scanne un QR Code pour convertir sa cryptomonnaie en euros. Le caissier, notifié, édite un ticket de jeu du montant envoyé par le client. C’est simple, rapide et sécurisé. Ce système permet à nos clients de bénéficier de la simplicité et de la rapidité des transactions en cryptomonnaies, tout en offrant aux casinos une solution sécurisée sans frais supplémentaires. »

Un atout pour attirer une clientèle connectée

Avec l’adoption de ce nouveau moyen de paiement, le Groupe JOA se positionne idéalement dans l’univers des cryptomonnaies, renforçant ses ambitions numériques. Ce service devrait permettre d’attirer une nouvelle clientèle, en phase avec les tendances digitales.

Une ambition portée par JOA et LYZI

Laurent Lassiaz, CEO du Groupe JOA, déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer que le Groupe JOA devient un pionnier dans l’intégration du paiement en cryptomonnaies. Ce partenariat avec LYZI reflète notre volonté constante d’offrir à notre clientèle le meilleur des innovations disponibles. En adoptant cette technologie, nous visons à attirer une nouvelle génération de clients, tout en enrichissant l’expérience de tous nos visiteurs. »

Damien Patureaux, CEO et co-fondateur de LYZI, souligne : « Ce partenariat avec le Groupe JOA incarne la synergie possible entre des entreprises historiques et les technologies de pointe liées au Web3, à la blockchain et aux cryptomonnaies. C’est une avancée majeure pour l’industrie du divertissement et des loisirs. »

À propos de LYZI

Née en 2022 d’une fusion entre Fidly et EasyWallet, LYZI est une fintech française proposant une solution d’acceptation de paiement en cryptomonnaies. Sa stratégie d’omnicanalité connecte le Web3 au monde réel, permettant aux commerçants d’accepter quasi immédiatement les paiements en cryptomonnaie via une solution facile à intégrer et sans frais pour le commerçant.

À propos du Casino JOA de Santenay

À proximité de Dijon, Chalon-sur-Saône, vous trouverez un bar, un restaurant, une salle de jeux traditionnels, des jeux électroniques et des machines à sous.

Communiqué et photo Casino de Santenay

Casino JOA de Santenay

9 avenue des Sources, 21590 Santenay

Tél. : 03 80 26 22 44

Site : https://www.joa.fr/casinos/santenay

Facebook : https://www.facebook.com/CasinoJOA.Santenay