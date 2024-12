Crissey : la municipalité inaugure deux nouvelles salles dans le bâtiment de l’espace associatif.

Le projet permet de répondre au besoin en salles pour les associations lors de la fermeture de la salle des fêtes pour rénovation à partir de l’été 2025 pour une durée d’un an.

Deux salles respectivement de 160 m2 et 57 m2, deux boites comme les appelle Monsieur le maire de Crissey, viennent d’être inaugurées ce mercredi 18 décembre 2024 à l’espace associatif rue des confréries.

Pascal Boulling maire de Crissey a inauguré les deux salles en présence de Sébastien Martin président du Grand Chalon, d’Olivier Tainturier sous-préfet de Chalon, de Dominique Melin conseillère départementale et vice-présidente du Grand Chalon, des présidents des associations crissotines et leurs adhérents, des agents municipaux de la commune, d’habitants de Crissey,…

Pascal Boulling, dans un long discours a expliqué pourquoi la municipalité a décidé de faire deux boites dans la grande que représente l’espace associatif : « Ce projet n’aurait pas pu être lancé sans l’accord de deux associations qui occupaient les pistes de boules sur lesquelles ont été construites nos deux boîtes : la pétanque crissotine que vous allez certainement entendre ce soir et l’amicale des Boules Lyonnaises. Un grand merci à leurs deux présidents et à leurs adhérents. »

2024 a été une année riche en projets pour la commune avec la création d’une "Maison d’Assistants Maternels" pour 3 assistantes et une capacité d’accueil de 12 enfants en simultané dans l’ancienne maison Bourgeois, l’adaptation des locaux de l’ancien bar restaurant pour y installer une épicerie, la création d’un chemin piétons et cyclistes et la pose d’une passerelle entre les commerces et la "maison de santé pluridisciplinaires", la création d’un nouveau local pour la pétanque crissotine, la création des deux boîtes dans l’espace associatif,…

Monsieur le maire a expliqué aussi toute la logistique, le suivi de chantier, l’engagement des agents de la commune pour faire aboutir ce projet : « De façon à pouvoir mener ces projets à leur terme et à minimiser les dépenses, il a été décidé d’en traiter 4 en régie communale (nos deux boîtes, l’épicerie, la MAM et le local de la pétanque crissotine) ... J’en profite pour remercier deux de nos agents en particulier Hervé et Madeline qui se sont investis sans compter sur nos projets... Ainsi que Marion qui en matière d’investissement a su jongler avec les lignes budgétaires pour trouver les crédits nécessaires ... »

Il a remercié l’ensemble des agents et secrétaires de la commune qui ont su répondre présents lorsqu’il a fallu nettoyer la dalle sur laquelle reposent les deux boîtes, déménager l’ensemble des équipements et mobiliers du bar restaurant... Il a remercié aussi la Directrice Générale des Services Nathalie qui a été très impliquée dans le suivi des dossiers et des agents.

Cinq entreprises ont travaillé sur ce projet : Bresset plâtrerie peinture de Saint-Marcel (97 200 €), Comalec Electricité de Crissey (56 292.02 €), G1 Fermetures de Chalon sur Saône (26 130 €), MCP Maçonnerie de Châtenoy-en-Bresse (12 825.60 €) et TP Bergeret. « Un grand merci à ces entreprises pour le travail réalisé ».

Côté financier, les travaux des deux boîtes représentent un montant total de 192 447,62 euros (soit 887 euros au m²) avec une subvention au titre de la DETR de 43 396,00 euros.

Pascal Boulling terminera son discours par : « Il nous reste à ouvrir une porte à côté du portail motorisé et à séparer par une balustrade les pistes de boules du nouveau bâtiment. Enfin, nous pourrions en 2025, si le projet est retenu en conseil municipal, créer une autre salle multiactivités de 118 m² dans les anciens ateliers municipaux de la commune… », « Comme vous avez pu le constater " A CRISSEY cela bouge" ».

Après son discours, les autorités présentes Monsieur le président du Grand Sébastien Martin et Monsieur le sous-préfet Olivier Tainturier ont pris tour à tour la parole.

Comme il se doit, Monsieur le maire accompagné des autorités a procédé à la coupure du ruban.

Une visite des lieux avec les commentaires sur les travaux par Pascal Boulling a conduit l’ensemble des personnes dans la salle de théâtre et ensuite celle de multiactivités où il y avait la projection d’un diaporama du suivi et de la réalisation des boites.

Madame le sénateur Marie Mercier est arrivée en cours de la visite, ayant été retenue par ailleurs.

Ces deux salles respectent les préconisations du « zéro artificialisation » nette puisqu’elles sont dans un bâtiment existant ayant déjà les réseaux d’eau potable et d’assainissement, l’électricité et les sanitaires. Donc pas de nouvelles surfaces créées, un bâtiment valorisé et un coût de travaux minimisé pour la commune.

Les commentaires sur ces réalisations se sont poursuivis autour du buffet offert par la mairie de Crissey.

C.Cléaux