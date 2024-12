Pour les fêtes de fin d’année, quoi de mieux que de se faire du BIEN avec du BON chez Jeff de Bruges !

Choisir les chocolats … c’est le début de la gourmandise !

Chez Jeff de Bruges, vous découvrirez le plaisir des bonnes recettes élaborées avec de bons produits. Ils s’attachent à fabriquer sans matière grasse végétale hydrogénée, sans OGM et sans huile de palme. La marque a acquis, il y a quatre ans une plantation de cacao en Equateur afin de maîtriser la qualité de son chocolat du début à la fin et de favoriser le développement durable pour les générations futures.

Ainsi tout le chocolat de couverture de leurs recettes de bonbons de chocolat (sauf chocolat d’origine) provient de leurs fèves de cacao d’Equateur. Pour une meilleure expérience gustative possible, le taux de cacao a également augmenté, passant de 52% à 60% pour le chocolats noir et 32% à 35% pour le chocolat au lait.

« Plus de cacao pour plus d’intensité des saveurs et moins de sucre ! »

Venez donc découvrir leur multitude de gourmandises : une grande variété de bonbons de chocolat aux recettes variées et originales, des cacaos d’exception avec les Truffes de Bruxelles, de fines et délicates orangettes, ou bien d’autre délices tels que marrons glacés, cerisettes, les tendres et généreux ours en guimauve, …

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66. Ouvert le lundi après-midi et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h . (Ouverture exceptionnelle en décembres 2024, le dimanches 22 Décembre de 9 heures 30 à 18 heures).

Publirédactionel