‘La Mie Caline’ : Le palais des gourmands

Dans cet atelier Pains & restauration référence à Chalon-sur-Saône, vous trouverez un atelier pains et restauration, une offre gourmande concernant les pâtisseries et viennoiseries !

La Mie Caline », située 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône est un lieu incontournable pour les gourmands. Dans cet établissement où l’accueil est chaleureux, on vous propose toute une gamme de produits à consommer sur place ou à emporter tels que sandwichs, pâtisseries, viennoiseries, pains mais aussi un service traiteur avec pizzas, quiches… Vous avez également la possibilité de commander des pizzas entières et des produits de traiteur pour des buffets.

Poussez les portes de ‘La Mie Caline’ et découvrez leurs produits phares tels que : les cookies, les muffins sandwichs complets au poulet, câlini savoyard, beignets choc noisette, croissants, pains au chocolat, ciabatta poulet curry, pains aux graines, baguettes traditionnelles ‘La Mie Caline’… Découvrez aussi Le toast basque, le toast champignons, le Cinnamon Roll (brioche moelleuse avec une petite note de cannelle et de beurre), le pain au maïs… mais aussi les pains de Noël (Châtaigne/noix, au Muesli, au seigle, Figue/raisin), Bûches et bûchette de Noël (praliné chocolat, bûche royale, tropicale, tiramisu…) et l’offre de Noël : le Trio Ho Ho Ho de Noël (2 viennoiseries achetées, la 3ème offerte) ;

Attention à partir du 26 décembre venez découvrir les galettes des rois avec les fèves à collectionner de la série Star Wars ( noisette/caramel, frangipane, pomme, framboise, poire/chocolat, chocaline…)

Pour information tous les produits de boulangerie et de pâtisserie sont fabriqués avec des farines issues du blé et de seigle CRC (culture raisonnée contrôlée).

La boulangerie pâtisserie « La Mie Caline » située 2 Place du Général de Gaulle à Chalon-sur-Saône, est ouverte de 6 heures 30 à 19 heures du lundi au dimanche. Renseignements Tél 03 85 93 58 80

