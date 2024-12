Les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône à l'honneur pour la Sainte-Barbe

Organisée conjointement entre le SDIS 71 et l'Amicale des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône, la cérémonie annuelle de la Sainte-Barbe, sainte patronne protectrice des sapeurs-pompiers, des mineurs et des régiments du génie, a vocation à rassembler les autorités et les services, afin de remercier les femmes et les hommes qui travaillent ensemble tout au long de l'année.

Elle a eu lieu en présence d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissemen de Chalon-sur-Saône, Arnaud Sanvert, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Marie Mercier, le sénateur de Saône-et-Loire, Sébastien Martin, le présiden du Grand Chalon, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, le Colonel Emmanuel Vidal, le directeur départemental adjoint des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire, et le Commandant Alexandre Monin, le commandement du Centre d'incendie et de secours (CIS) de Chalon-sur-Saône.

Étaient également présents les conseillers départementaux du secteur, les maires du secteur d'intervention du CIS de Chalon-sur-Saône, les adjoints au maire et conseillers municipaux de Chalon-sur-Saône.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati