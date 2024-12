O.M.S : Départ plein d’émotions de Sophie Blondeau

Bienvenue à sa remplaçante Frédérique Levasseur, le clin d’œil info-chalon.com

Vendredi 20 décembre 2024, au Clos Bourguignon 12 Avenue Monnot à chalon-sur-Saône, à partir de 18h30 avait lieu le pot de départ de Sophie Blondeau, qui quittait l'Office Municipal du Sport de Chalon-sur-Saône après quatre ans de bons et loyaux services pour de nouveaux projets professionnels (secrétaire pédagogique à l’I.U.T).L’occasion aussi pour Thierry Thevenet Président de l’O.M.S de présenter sa remplaçante Frédérique Levasseur.



Un événement qui s’est déroulé en présence de Pierre Carlot, 9e adjoint en charge des sports, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, délégué à la Gestion et à la sécurité du patrimoine immobilier de la ville auprès du 1er adjoint, de Jean Luc Durand, vice-président de l’O.M.S, des représentants du Comité Directeur de l’O.M.S et d’une assistance de cinquante personnes composée de présidents d’associations et de Clubs sportifs.

Extraits des discours prononcés :

Thierry Thevenet : « Tout d’abord, bonsoir à toutes et à tous je ne vais pas faire de long discours ce soir car je pense que c’est plus à Sophie et à Frédérique de se présenter ! Néanmoins, la première chose pour laquelle on est réuni ce soir, c’est le départ de Sophie qui nous abandonne pour d’autres cieux où d’ailleurs elle sera peut-être mieux. Je tenais donc ce soir à remercier sincèrement Sophie de tout le travail qu’elle a fait pour l’O.M.S et pour l’ensemble des clubs depuis 2020 […] Donc un grand grand merci à elle pour tout ce qu’elle a mis en place et entrepri au sein de l’O.M.S. Sache que cela a vraiment été un grand plaisir de travailler en ta compagnie pendant ces 4 années que ce soit au bureau, au téléphone […] ou sur le terrain. Merci encore pour tout Sophie ! C’est vrai que quand elle nous a annoncé sa volonté de changer de service cela nous a fait un petit pincement au cœur et à tous les niveaux, chez nous, chez vous les clubs, au niveau de la municipalité, Sophie était quelqu’un appréciée de tous que ce soit aussi au Service des Sports comme à la Vie Associative car Sophie était présente et toujours disponible pour nous tous. Donc on lui souhaite bien évidemment un bon vent dans ses nouvelles fonctions sachant qu’elle ne sera jamais bien loin et que si un jour on a besoin de petits renseignement et Frédérique aussi, on saura où la trouver. Donc bonne continuation à vous, merci encore ! ».

Sophie Blondeau : « Je tenais à tous vous remercier d’être là ce soir. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est aussi grâce à vous, merci particulièrement à Thierry et à Jean Luc qui m’ont accordé beaucoup de temps et qui m’ont appris beaucoup de choses. Pour rappel quand je suis arrivée à l’O.M.S, j’étais maître nageur, tout comme Frédérique qui vient de la crèche, il va falloir être indulgent avec elle comme vous l’avez été avec moi car il faut du temps pour tout apprendre. Moi,moi par exemple, je n’avais jamais touché un ordinateur et si j’en suis là aujourd’hui c’est aussi grâce à vous. Je vous confirme que Frédérique est très gracieuse et sympathique et qui sera très compétente. Alors bienvenue Frédérique et merci à vous toutes et vous tous ! ».

Frédérique Levasseur : « Je veux juste dire que je remercie tout le monde de l’accueil que j’ai eu , soit Thierry, Sophie et puis tous les gens que j’ai déjà pu avoir au téléphone ou bien par mails. Merci de votre bienveillance car comme elle vous l’a dit je viens d’une structure de crèche, donc moi je gère des enfants qui sont assez petits d’habitude mais peut-être que bientôt je vais gérer des grands enfants. En tout cas je vais essayer de repérer un peu tout le monde donc soyez un petit peu indulgent, il me faudra sûrement un peu de temps […] Donc merci beaucoup de m’accueillir et nous passerons et échangerons de longs moments ensemble. Merci aussi à Sophie qui pendant quinze jours m’ a formé car franchement cela était nécessaire, elle était très organisée et du coup je me retrouve bien dans ses dossiers. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous ! ».

Quant à Pierre Carlot qui représentait Gilles Platret, il exprimait sa gratitude à Sophie Blondeau pour son travail qu’il qualifiait d’admirable au sein de l’O.M.S ainsi que les échanges avec les services de la Mairie, puis il clôturait en ces termes : « On était ravi de travailler avec toi car on avait toute les informations nécessaires. Franchement Sophie, merci beaucoup et je te souhaite une belle réussite professionnelle dans ton nouveau service ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B