L'Assemblée Générale du COMDEP71  - Comité Départemental des sociétés photographiques de Saône-et-Loire s'est tenue à Lux

Samedi 7 décembre dernier, à Lux a eu lieu l’Assemblée Générale du Comité Départemental des sociétés photographiques de Saône-et-Loire.

L’occasion pour les adhérents des 10 photo-clubs de faire le point sur les activités de 2024, d’élire un nouveau Président et de discuter des projets futurs en commun.

Les photo-clubs adhérents au COMDEP71 sont : Autun, Chalon-sur-Saône, Cluny, Châteaurenaud, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Montchanin, Lux, Varennes-le-Grand et Varennes-les-Mâcon. Plus d’infos en cliquant ici

En 2024, il aura été organisé une exposition photo à Fragnes, un concours images projetées “Street Art”, un rallye photo à Autun en juin, un challenge brut de boitier “Minimalisme” un concours images imprimées “le ciel dans tous ses états”. Visitez la galerie de photos en cliquant ici

Gérard Colasse, Président du club de Cluny, a été nouvellement élu lors de cette Assemblée Générale au poste de Président du COMDEP71 succédant ainsi à Michel Bonnotte. Les autres membres du bureau sont : Jean-Paul Lambert / Trésorier, Adeline Daubas / Chargée de la Communication, Gilbert Piguet / Secrétaire et Michel Bonnotte : Responsable des Concours.

Gérard Colasse a précisé au préalable du vote sa vision du rôle du bureau :

S'appuyer sur toutes les compétences des clubs.

S'engager pour des actions de promotion de la photographie dans le département.

Favoriser la transversalité et le maillage entre clubs (sorties, conférences, …).

Le bureau mettra en avant les photos et les photographes des clubs.

Faire la promotion du COMDEP et de ses actions dans les clubs, pour incarner une action collective.



A titre d’exemple, Gérard Colasse a évoqué l’organisation d’un festival photo à l’horizon 2026, à l’occasion du bicentenaire de la création de la photographie par Nicéphore Niepce à St Loup de Varennes.

Concernant les projets 2025 du COMDEP71, voici ce qui a été décidé :

une exposition photo à La Salle Colonel Lévêque à Autun les 8 et 9 mars,

un rallye photo en été à Châteaurenaud

un challenge brut de boitier sur le thème “Portes et fenêtres”pendant les grandes vacances

un concours images imprimées sur le thème “Reflets”.

un concours images projetées sur le thème “Objets abandonnés’’

Vous aussi vous pouvez adhérer à l’un des clubs membre du COMDEP71 ou les rencontrer.

Contact : [email protected]